Mirabelli: “Tonali, che talento! Inter può spezzare dominio Juventus”

Mirabelli ha parlato delle gerarchie in Serie A in vista della prossima stagione, ma anche dei migliori giovani di prospettiva. Il dirigente sottolinea le qualità di Sandro Tonali, centrocampista accostato all’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”

TALENTO DA PRENDERE – Massimiliano Mirabelli tra mercato e la prossima stagione: «Inter favorita per insidiare il dominio bianconero in Serie A? Sono d’accordissimo perchè la Juventus in nove anni ha sempre aggiunto un tassello in più alla volta. Ora invece devono cambiarla velocemente e non è semplice. Se si fanno tanti cambi non sarà semplice e forse per il bene del campionato vedremo una stagione più interessante. Questo è un momento dove possono cambiare le cose. Un talento classe 2000 da acquistare? In questo momento, io credo tantissimo in Tonali, nonostante non abbia fatto una stagione come ci si aspettava. E’ un giocatore di grande prospettiva e talento. Chi investirà su Tonali non sbaglierà perché sarà uno dei pilastri della nostra Nazionale».