Brambati: “Strappo Conte-Inter? L’allenatore chiarirÃ  alcuni aspetti”

Brambati: “Strappo Conte-Inter? L’allenatore chiarirà alcuni aspetti”

Brambati si è soffermato sullo strappo tra Antonio Conte e l’Inter, dopo lo sfogo dell’allenatore nelle ultime settimane. Dopo l’Europa League, dovrà avvenire l’incontro tanto atteso con la società nerazzurra. Di seguito il pensiero dell’ex calciatore ai microfoni di “TMW Radio”.

INCONTRO IN PROGRAMMA – Massimo Brambati si sofferma sul futuro dell’attuale allenatore dell’Inter, dopo lo sfogo in seguito alla partita contro l’Atalanta: «Incontro dopo lo strappo tra Antonio Conte e la società? Metterà i puntini sulle i nell’incontro con Steven Zhang. Con la proprietà non si sono ancora incontrati seriamente e il Presidente manca dall’Italia da tanto tempo. Ribadisco che ci sarà un intervento di Conte per chiarire alcuni aspetti».