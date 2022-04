Perinetti: «Dybala-Inter possibile in un caso. Scudetto? Vedo una favorita»

Perinetti, ex dirigente sportivo – tra le altre – di Palermo e Genoa, nel corso di TMW Radio ha parlato della corsa scudetto in Serie A e del futuro di Dybala in chiave Inter.



LOTTA SCUDETTO – Giorgio Perinetti dice la sua riguardo la lotta al vertice in Serie A: «A inizio stagione ho detto che vincerà l’Inter e difatti sarà così. Il Napoli ha una squadra migliore di tutte ma sono abituate meno a vincere. È un campionato scarso e che ti aspetta, ma se l’Inter supera l’ostacolo José Mourinho credo sia la vincitrice del campionato».

FUTURO DYBALA – Perinetti conclude parlando del futuro di Paulo Dybala, che conosce sin dai tempi di Palermo: «Quando l’ho conosciuto io era un ragazzino, oggi è un uomo. Con la Juventus il discorso è chiuso, io so che preferisce la Liga alla Premier League. Ma se Lautaro Martinez lascia l’Inter potrebbe essere un buon nome per i nerazzurri».