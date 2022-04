Sconcerti attacca: «Inter, debiti insormontabili. Per i bond si è ipotecata»

Sconcerti critica l’Inter in relazione al bilancio. Il giornalista, in collegamento con Pressing Serie A su Italia 1, vede tanti problemi per quanto riguarda i conti della società.

CONTESTAZIONE – Mario Sconcerti fa i conti in tasca: «Sull’Inter mi sembra che continuiamo a fare veramente tanta confusione. Noi confondiamo i costi di gestione, cioè quello che serve per tirare avanti un anno, coi debiti che ha. Se la società perde duecento o cento è una cosa, l’Inter se vende un giocatore non risolve niente. Può essere aiutata nella gestione della prossima stagione, ma i debiti sono insormontabili. I bond a me risultano essere due, per un totale di settecento milioni, che vuol dire che ti costa un gran giocatore solo di interessi. Ho sentito parlare di cessione di un grande giocatore un anno fa, ma quello era per aprire la bottega. L’Inter per i bond si era ipotecata: il marchio, la società e tutto quello che rappresenta è a tutela».