Pecci: «Inter, Lautaro Martinez accetti le critiche! Ecco la classifica finale»

Pecci, ospite negli studi della Domenica Sportiva, ha tirato le orecchie a Lautaro Martinez dopo la rabbia espressa in Spezia-Inter. Una previsione sulla classifica finale.

CLASSIFICA − Le previsioni di Eraldo Pecci in merito al finale di Serie A: «Inter 84, Milan 83, Napoli 82. Questo il risultato finale. La logica è che l’Inter è più completa al momento è ha il vento in poppa. Ma sia Milan sia Napoli possono continuare a sorprenderci. Ogni domenica peraltro si riscrive una classifica completamente nuova. Però come classifica finale dico questa. Se Lautaro Martinez non è abitato alle critiche… Se fai questo mestiere e prendi questo stipendio, le critiche le devi accettare».