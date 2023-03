Pepe: «Inter, la Fiorentina sta bene! Lukaku? La Nazionale aiuta»

Pepe avvisa l’Inter in vista del match contro la Fiorentina, ma al contempo dice la sua in merito al rendimento di Lukaku. I gol in Nazionale, a detta sua, potrebbero aiutarlo. Le sue parole su Firenze Viola

AIUTA − L’ex giocatore Simone Pepe crede ancora in Big Rom: «Con l’Inter sarà una partita difficile ma la Fiorentina viene da un bellissimo momento. È una squadra ben strutturata e sta dando continuità a quanto fatto l’anno scorso. L’allenatore è bravo, la squadra è forte: un bel passo avanti. Sicuramente la partita di San Siro si carica da sola, la squadra di Italiano potrà giocarsi la partita avendo poco da perdere. Lukaku? Non sta vivendo un momento straordinario ma a volte giocare in nazionale aiuta. Ma la Fiorentina deve stare attenta non solo a Lukaku».