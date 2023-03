Iervolino: «Esposto Curva Salernitana? Tra tifosi di Inter e Milan…»

Il presidente della Salernitana Iervolino ha parlato del comunicato della Curva Sud della Salernitana tirando in ballo i tifosi di Inter e Milan

RAPPORTI − Nelle ultime ore la Curva Sud della Salernitana ha esposto un comunicato in cui intimava i tifosi napoletani residenti a Salerno a festeggiare la futura vittoria dello Scudetto partenopeo a casa propria e non tra le strade di Salerno. Il presidente Iervolino ha spiegato a suo modo su Radio Crc: «Le polemiche e gli isterismi non servono a nulla e non mi sembra che squadre vicine che possano giocarsi un derby come Roma e Lazio o Milan e Inter abbiamo rapporti così cordiali come i tifosi di Napoli e Salerno. Penso che stiamo dimostrando come sia bello fare calcio, come sia entusiasmante questo sport e come le cose possano essere fatte con una visione di intento comune. Poi è chiaro che si lotta per obiettivi differenti nella stessa categoria, ma il calcio è così».