Inter-Fiorentina, Inzaghi sicuro sull’attacco! Poi due ritorni − SM

L’Inter si prepara alla sfida contro la Fiorentina, in programma sabato a partire dalle 18. Inzaghi sta risolvendo gli ultimi dubbi di formazione, ma scelte quasi decise

LE ULTIME − Inter-Fiorentina è alle porte. Lukaku sarà in coppia con Lautaro Martinez per spingere i nerazzurri verso la vittoria. Il belga arriva galvanizzato dai quattro gol in due partite segnati con la maglia del Belgio tra Svezia e Germania. Ora vuole riprendersi anche l’Inter. Come riferisce Sport Mediaset, Inzaghi potrà contare anche su due rientri importanti in difesa: Alessandro Bastoni come braccetto di sinistra e Robin Gosens nel ruolo di laterale tutta fascia. Dalla panchina Dimarco e Dzeko.