Pellegatti attacca: «Tonali 60 milioni? Si parla, ma all’Inter mai queste cifre per Barella»

Pellegatti un po’ preso dalla proposta del Newcastle per Sandro Tonali attacca l’Inter in merito alle avances per Nicolò Barella. Il suo commento

SIRENE INGLESI − In collegamento su Tutti Convocati, Carlo Pellegatti si è esposto sulle richieste dalla Premier League per Tonali e Barella: «L’Inter è sempre piena di offerte, bisogna vedere quando ha davvero 60-70 milioni per Barella, vediamo che fa. Dice sempre che ci sono ci sono e non ci sono mai. Nell’Inter forse non ci sono, nel Milan forse ci sono. Vediamo cosa succede se a Barella gli si presentano 60 milioni di euro. Se Tonali dovesse andare via, il tifoso del Milan dovrebbe aspettarsi Milinkovic Savic e Frattesi».