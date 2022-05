Pedullà: «Lukaku? Ci vorrebbe follia del Chelsea! La più grande in 20 anni»

Oggi dovrebbe esserci l’incontro fra un intermediario che cura gli interessi di Lukaku e l’Inter. Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, non vede però grosse aperture realistiche da parte del Chelsea.

CESSIONE ASSURDA – Alfredo Pedullà non crede tanto a un ritorno di Romelu Lukaku: «Io non escludo nulla, però per me ci vorrebbe una follia del Chelsea. Cioè: io non ho mai visto una società spendere centoquindici milioni di euro, dare quindici milioni di ingaggio a Lukaku e venderlo un anno dopo. Non la riterrei un’operazione originale, la riterrei il figliol prodigo. È un’operazione folle, con tutta la proprietà nuova. Non escludo nulla, ma si dovrebbe rivisitare il pacchetto offensivo. Alexis Sanchez andrà via, ma sarebbe l’operazione più folle degli ultimi vent’anni di calciomercato. Lukaku ha lasciato l’agente con un post clamoroso, non vuole più sentir parlare di agenti. Alessandro Bastoni via? L’Inter se potesse cederebbe Stefan de Vrij, ha scelto ed è stata scelta da Gleison Bremer».