Cassano: «Inter, prenderei Suarez non Dybala! Via Perisic? Un disastro»

Cassano, alla Bobo TV, ha parlato delle mosse di mercato dell’Inter consigliando l’acquisto di Suarez al posto di Dybala. Poi critica Marotta per l’addio di Perisic.

CONSIGLI E CRITICHE − Antonio Cassano discute sul mercato dei nerazzurri: «Io vorrei Luis Suarez all’Inter. È determinante, a 35 anni, in Italia può fare ancora una valanga di gol. Io farei Dzeko, Lautaro Martinez, Suarez e Sanchez. Io Dybala non lo prenderei, con Lautaro Martinez in caso puoi venderlo all’Atletico Madrid per fare una plusvalenza clamorosa. Marotta? Disastro con Perisic. Se vanno via anche Lautaro Martinez e Sanchez, ti ritrovi con Dybala, Correa e Dzeko che ha un anno in più. Non puoi pensare di lottare per lo scudetto. La Juventus si sta rinforzando. L’Inter qualcosa di pesante lo deve fare».