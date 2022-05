Sabatini: «Dybala e Lukaku insieme all’Inter? Possibile! Commisso…»

Sabatini, intervenuto a Radio Sportiva nel corso di Microfono Aperto, ha detto la sua riguardo il futuro attacco dell’Inter, con le voci su Dybala e Lukaku, e delle “accuse” di Commisso.

ATTACCO INTER – Sandro Sabatini risponde a una domanda di un tifoso che gli chiede una sua sensazione riguardo il futuro attacco dell‘Inter: «Mia sensazione? Se prende Paulo Dybala e Romelu Lukaku significa che vende Lautaro Martinez, anche perché non possono giocare tutti e tre insieme».

ATTACCO GRATUITO! – Il giornalista dice la sua riguardo Rocco Commisso, che spesso ha da ridire nei confronti in particolare della società nerazzurra: «Commisso è insolito, ha pagato la Fiorentina intorno ai 140 milioni. I dirigenti di Inter e Milan potrebbero permettersi di dire a Rocco che si è ripagato il club con le cessioni di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, anche se non sarebbe una cosa elegante. Da un uomo come lui ci si attende di meglio, a volte mi sembra superfluo e gratuito quello che esterna».