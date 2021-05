Pedullà spara a zero contro gli arbitri italiani, dopo le notizie di oggi su presunte irregolarità nei rimborsi spese (vedi articolo). Il giornalista, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, critica in particolare Calvarese e non solo per Juventus-Inter.

QUALITÀ INFIMA – Gli arbitri italiani oggi sono sotto l’occhio del ciclone non per errori in campo, ma per presunti problemi coi rimborsi. E Alfredo Pedullà rincara la dose: «Juventus-Inter è stata la cartina di tornasole della scarsezza degli arbitri. Io mi ricordo una dozzina di anni fa una partita di Serie B a Pisa, in cui il signor Gianpaolo Calvarese fece delle cose davvero inenarrabili. Mi ricordo che avevo detto che mi sarei stupito se Calvarese non sarebbe stato fermato subito, e addirittura sarebbe andato in Serie A. La partita di Torino ha dimostrato che questi arbitri sono asfissiati dal VAR: non ne ha azzeccato una. La qualità degli arbitri è inquietante».