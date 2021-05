Nainggolan, post-salvezza il Cagliari accelera: offerta e opzioni per l’Inter!

Nainggolan ha conquistato domenica la salvezza aritmetica col Cagliari. Il centrocampista è in prestito dall’Inter e, ora che i sardi rimarranno in Serie A, si può pensare a intavolare una trattativa per mantenerlo rossoblù. Il sito di Gianluca Di Marzio parla di offerta migliorata.

LA VOLTA BUONA? – Radja Nainggolan è uno dei giocatori con cui l’Inter può far cassa, e il Cagliari può aiutare i nerazzurri. Secondo il sito di Gianluca Di Marzio sono già avviati i contatti per mantenerlo in Sardegna a titolo definitivo. La prima offerta di Tommaso Giulini era di circa tre milioni, rifiutata. Ora la seconda proposta del Cagliari è cinque milioni: circa due cash, più la rinuncia dei premi scudetto riguardanti Nicolò Barella (fra un milione e mezzo e due milioni, già inseriti a bilancio) e un’opzione su Riccardo Ladinetti. Quest’ultimo è un giovane centrocampista reduce da una stagione in prestito all’Olbia, in Serie C, che ha appena rinnovato col Cagliari. Già l’anno scorso doveva andare all’Inter nella trattativa Nainggolan, ma poi mancarono i tempi tecnici. Ora per lui ci sarebbe un’opzione, valida da luglio per diciotto mesi a due milioni e mezzo di euro. Per Nainggolan un’altra opzione è rescindere il contratto (in scadenza al 30 giugno 2022), ma in questo caso chiederebbe di più al Cagliari di ingaggio.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com