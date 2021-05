L’indagine della Procura FIGC per il momento ha portato solo alla sospensione momentanea di tre arbitri e quattro assistenti da parte dell’AIA. Ed è l’Agenzia “ANSA” a comunicare i nomi dei tre fischietti coinvolti

ARBITRI SOSPESI – Dopo le designazioni odierne per gli impegni del weekend (vedi scelta per quanto riguarda Inter-Udinese), la curiosità sugli “esclusi eccellenti” per motivi disciplinari era tanta. E basta poco per scoprire i nomi finiti sotto indagine. Infatti, sono tre gli arbitri della CAN di Serie A sospesi dall’AIA (vedi comunicato) in attesa della chiusura dell’indagine svolta dalla Procura FIGC sulle presunte alterazioni nei rimborsi-spese. Si tratta di Fabrizio Pasqua, Federico La Penna e Ivan Robilotta. Insieme ai tre arbitri sono stati fermati anche quattro assistenti.