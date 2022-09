Pedullà: «Inter, qualche gol in meno ma missione compiuta. Se la gioca»

L’Inter ha battuto 0-2 il Viktoria Plzen, agganciando il Barcellona sconfitto dal Bayern Monaco (vedi articolo). Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, analizza come cambiano le prospettive del girone di Champions League.

COL MINIMO SFORZO – Alfredo Pedullà non eccede negli elogi dopo Viktoria Plzen-Inter: «Ha fatto quello che doveva fare, poi la sconfitta del Barcellona non dico rimetta le cose a posto ma se la può ancora giocare. Ha fatto la prestazione che doveva, poi è rimasta anche in superiorità numerica. L’avversario sinceramente poca roba, ma l’Inter doveva tornare alla vittoria e cancellare lo zero. L’ha fatto con una buona prestazione e anche forse qualche gol in meno. Missione compiuta e avanti la prossima, perché comunque domenica c’è l’Udinese».