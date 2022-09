Preiti: «Inter, ora vediamo se il malato è guarito! Vittoria che dà morale»

L’Inter è uscita vincitrice dalla trasferta in Repubblica Ceca, pur senza entusiasmare. Il dirigente Preiti rinvia il discorso legato all’uscita dalle difficoltà: le sue parole a Sportitalia Mercato.

MIGLIORABILE – Antonello Preiti vede il bicchiere mezzo pieno per l’Inter: «Il risultato di oggi dà morale, soprattutto dopo la sconfitta col Bayern Monaco. Non è stata una grande prestazione dal punto di vista del palleggio e del dominio, contro un avversario non irresistibile, ma contavano i tre punti e li ha fatti. Adesso la trasferta di Udine, contro una delle squadre più forti del campionato che sta esprimendo un ottimo calcio. Sarà un bel banco di prova dell’Inter per capire le potenzialità, che non mancano. Vedremo se il malato è diventato convalescente o se è guarito».