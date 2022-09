Dumfries: «L’Inter ha sbagliato alcune opportunità, mi ha fatto concentrare»

Dumfries ha firmato lo 0-2 di Viktoria Plzen-Inter, con il liberatorio gol al 70′ che ha chiuso i conti. In un’intervista andata in onda nel post partita di Sky Sport il laterale olandese non nasconde come gli sarebbe piaciuto vedere maggiore concretezza.

ANCORA IN GOL – Seconda rete stagionale per Denzel Dumfries, dopo quella al 94′ all’esordio a Lecce. L’olandese ritiene che da Viktoria Plzen-Inter si possa comunque migliorare: «Io cerco di aiutare la squadra quanto più possibile. Credo che abbiamo sbagliato qualche opportunità e mi sono concentrato ogni volta sul cercare di essere più deciso. Sono contento di aver segnato oggi, cerchiamo di continuare così».