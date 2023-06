Pedullà: «Frattesi-Inter, i cavalli si vedono solo al traguardo»

La corsa per Davide Frattesi sembra poter diventare ormai il tormentone dell’estate di mercato in Italia, tra Inter, Milan e Juventus. Alfredo Pedullà la commenta in questo modo su Twitter.

CORSA – Per Davide Frattesi si può cominciare a parlare di “telenovela”. Ogni giorno di notizie ce ne sono a montagne sul centrocampista, ma ancora non si sa la sua certa destinazione in vista della prossima stagione tra Inter, Milan e Juventus. Alfredo Pedullà ha scritto: «Frattesi-Inter, vale sempre ciò che ho riferito una settimana fa, poi vediamo lo svolgimento e i presunti sorpassi. I cavalli si vedono solo al traguardo».