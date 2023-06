Brozovic, l’Inter spinge per l’Al-Nassr ma il giocatore aspetta

Marcelo Brozovic è sempre più vicino a lasciare l’Inter, la direzione non è ancora però certa. Il giornalista Matteo Moretto di Relevo ha spiegato cosa manca per l’affare con l’Al-Nassr.

CHIAVE – L’Inter spinge per portare Marcelo Brozovic all’Al-Nassr, ma l’affare non si è ancora concluso. Il giocatore non ha ancora dato l’ok per l’Arabia Saudita, vuole garanzie per il sì. Il Barcellona lo attrae e Xavi sta spingendo per averlo chiedendogli pazienza. Le possibilità di vedere Brozovic in Catalogna sono molto basse, domani sarà il giorno chiave.