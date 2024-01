Pedullà: «Con un 6-0 per l’Inter, nessuno avrebbe potuto obiettare»

Al termine della vittoria dell’Inter contro la Lazio in semifinale di Supercoppa Italiana, Alfredo Pedullà negli studi di Sportitalia ha commentato la sconfitta di Maurizio Sarri.

NESSUN PARAGONE – Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, negli studi di Sportitalia ha parlato della vittoria dell’Inter ai danni della Lazio. Sarà Simone Inzaghi ad affrontare il Napoli di Mazzarri. Queste le sue parole: «Sicuramente non ci si può presentare così, meglio restare a Roma. Sul calendario, un cavallo di battaglia. Però mi ha colpito che già dopo i primi tre minuti erano negli spogliatoi. Con un 6-0 per l’Inter nessuno avrebbe potuto dire nulla. Può anche interessare poco di questa coppa, ma l’atteggiamento non è accettabile. Non si può fare lo stesso paragone con la Fiorentina, i viola ieri l’hanno giocata la gara. I ragazzi di Italiano hanno impensierito il Napoli, sono stati in partita. Sono stati due modi diversi di interpretare la gara. La Lazio è rimasta negli spogliatoi, la Fiorentina invece ha giocato. Serie A? Per la Juventus non sarà male vedere per qualche giornata il panorama dalla testa della classifica».