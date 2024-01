Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative al 20 gennaio 2024

Il calciomercato per il 2024 è iniziato ufficialmente martedì 2 gennaio, con l’apertura della sessione invernale. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di giovedì 1 febbraio (ore 20). Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Nessuna novità in giornata sul mercato in entrata per l’Inter.

Acquisti ufficiali: Nicolò Biral (centrocampista, Fermana) fine prestito, Tajon Buchanan (centrocampista, Club Brugge) titolo definitivo.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Stefano Sensi è più vicino che mai a vestire la maglia del Leicester. Il club inglese si è liberato di Cesare Casadei, tornato al Chelsea dopo appena sei mesi di prestito così da permettere alle Foxes di avere uno slot. Quello slot sarà occupato proprio dal calciatore dell’Inter, per cui il Leicester ha già chiesto ufficialmente il tesseramento. Accordo già trovato per due milioni di euro.

Cessioni ufficiali: Lucien Agoumé (centrocampista, Siviglia) prestito, Franco Carboni (difensore, Ternana) prestito dopo rientro prestito dal Monza, Eddie Salcedo (attaccante, Lecco) prestito dopo rientro dal prestito all’Eldense, Gabriele Vedovati (attaccante, Sassuolo) titolo definitivo, Kevin Zefi (attaccante, Roma) titolo definitivo, Jan Zuberek (attaccante, Ternana) prestito.