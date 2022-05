Pazzini: «Calhanoglu ago dell’Inter con altri 2! Correa? Ecco perché dal 1’»

L’Inter scende in campo alle 18.45 a San Siro con l’Empoli provando a vincere per mettere pressione al Milan, impegnato domenica sera con il Verona. Giampaolo Pazzini – opinionista di DAZN -, si aspetta un approccio famelico da parte dei nerazzurri

ATMOSFERA UNICA – L’Inter sfida l’Empoli a San Siro nel match valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A. Giampaolo Pazzini si aspetta un approccio aggressivo da parte dei nerazzurri: «Assolutamente sì, mi aspetto un’Inter famelica, con questa atmosfera, un San Siro sold out. Mi aspetto voglia di indirizzare subito la partita perché comunque contro squadre mentalmente libere devi essere bravo a sbloccare subito. Correa secondo me per non dare punti di riferimento perché Dzeko centralizza il gioco dell’Inter, con Correa cambiano un po’ le dinamiche. Inoltre Inzaghi ha già dimostrato di ruotare molto, oggi è il turno dell’argentino. Penso sia anche in ottica finale di Coppa Italia. Calhanoglu è un giocatore intelligente ma ama anche decidere con la giocata, nelle ultime partite ha alzato il suo baricentro di gioco ed è ancora più vicino agli attaccanti. Ha fatto un campionato strepitoso, secondo me insieme a Brozovic e Perisic è l’ago della bilancia di questa Inter. Impressionante la continuità di Perisic. Da Correa mi aspetto tanto, Inzaghi vede qualcosa durante la settimana, lo conosce bene. Secondo me si aspetta il guizzo per riuscire a sbloccarla».