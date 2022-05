Inzaghi: «Turnover Inter? In attacco ho diversi attaccanti a disposizione»

Inzaghi prima di Inter-Empoli, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A 2021-2022, su DAZN ha parlato delle scelte in attacco considerando i prossimi impegni.

IN ATTACCO – Simone Inzaghi prima di Inter-Empoli, su DAZN ha parlato così: «Turnover? Vedendo tutte le partite che andremo a fare, ho la fortuna di avere tutti gli attaccanti a disposizione. Ho recuperato anche Caicedo da domenica a Udine e quindi posso scegliere davanti. Vediamo quello che succederà durante la partita. Ivan Perisic sta sfacendo molto bene insieme a tutta la squadra. All’occorrenza ho anche Robin Gosens che è tornato nel migliore dei modi. Vedremo la partita come andrà e cosa cambiare a partita in corso».