Paventi: «Viktoria Plzen-Inter importante, non decisiva. I tre punti…»

Andrea Paventi analizza le scelte di Inzaghi ed il momento dell’Inter, ad un’ora dalla sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen. Ecco le sue parole in collegamento su Sky Sport

SCELTE – Andrea Paventi analizza il momento dell’attacco dell’Inter: «Partita importante per l’Inter, anche se non è decisiva. È una sfida fondamentale, dopo la sconfitta con il Bayern Monaco ed in attesa della doppia sfida col Barcellona. Questi tre punti possono darti carica, forza morale e continuità. Attese novità in campo: Onana sarà il titolare, con Acerbi al posto di de Vrij. A centrocampo Mkhitaryan preferito a Calhanoglu. In avanti la coppia Correa-Dzeko. Quello che non deve cambiare è l’atteggiamento visto nel finale contro il Torino».