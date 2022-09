Braglia: «Inter, nessuna identità! Ecco i due problemi principali»

Braglia analizza il momento dell’Inter le difficoltà della squadra di Inzaghi. Queste le sue parole sulle frequenze di TMW Radio

RISCHIO − Braglia parla a proposito del momento dell’Inter, attesa questa sera dalla sfida contro il Viktoria Plzen: «Inter? Il problema è la lettura delle partite in corsa. Con il Torino il migliore in campo è stato Handanovic, qualche problema quindi ce l’ha l’Inter, ma lo ha tatticamente e tecnicamente perché l’allenatore in questo momento non gli sta dando quello che è un aiuto ad una squadra che potenzialmente è la più forte che ci sia come valori individuali. Manca l’identità. Ballottaggio portieri? Ha ragione Inzaghi, ma lo deve tenere fino alla fine questo ragionamento. È giusto avere un portiere di coppa ed uno di campionato, purché si mantenga fino alla fine».