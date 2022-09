La concorrenza tra i pali aiuta Handanovic: in Inter-Torino miglior prestazione stagionale

Handanovic è stato il migliore in campo nella gara contro il Torino. Il capitano nerazzurro, rientrato tra i pali dopo la panchina contro il Bayern Monaco, salva l’Inter in più occasioni e mette a tacere le critiche. La concorrenza con Onana sembra avere effetti positivi sulle prestazioni dello sloveno, che adesso potrebbe sedersi nuovamente al fianco di Inzaghi.

CONCORRENZA COSTANTE – Il tema portiere tiene ancora banco in casa Inter. Nel match contro il Bayern Monaco, Simone Inzaghi ha deciso di far esordire André Onana, richiesto a gran voce dai tifosi nerazzurri dopo le ultime prestazioni sottotono di Samir Handanovic. Nonostante i due gol incassati, il camerunese non ha sfigurato e ha offerto una prestazione più che sufficiente. Una di quelle che mette sollievo e tranquillizza tutti. Avere un secondo portiere (prossimo a diventare titolare) affidabile e pronto in ogni situazione è raro. E non tutte le squadre possono vantare questa condizione. Un bene quindi per l’Inter. Ma forse un male per Inzaghi, che ora dovrà scegliere di volta in volta chi schierare tra i pali e sperare di aver effettuato la scelta corretta. E sembra arrivata la scelta in vista della partita in casa del Viktoria Plzen (vedi video). Manca ancora la conferma ufficiale, eppure il nuovo avvicendamento tra i pali è già nell’aria.

La concorrenza di Onana accende la competizione per Handanovic

MIGLIORE IN CAMPO – Il titolare, però, rimane Handanovic, come affermato dallo stesso Inzaghi in conferenza stampa (vedi dichiarazioni). Lo sloveno è stato il migliore in campo nel match contro il Torino (vedi pagelle). Una prestazione ottima, che serviva al numero 1 per riacquistare fiducia e allontanare le critiche. Il capitano nerazzurro ha mantenuto inviolata la porta nerazzurra per la seconda volta in stagionale, dopo il match contro lo Spezia del 20 agosto scorso. Ma se contro i liguri Handanovic era stato praticamente inoperoso, nella gara contro i granata ha effettuato ben 7 parate. Di cui 5 dovute a tiri dentro l’area di rigore. Numeri importanti, che certificano come lo sloveno sia ancora un portiere esperto e affidabile, nonostante un calo delle prestazioni evidente nelle ultime stagioni. Viene quindi da pensare che la concorrenza con Onana possa essere uno stimolo per Handanovic, pronto a difendere il suo status di portiere titolare. Dall’altra parte, Onana scalpita e reclama il suo spazio. La sfida tra i due è iniziata: una sana competitività è la chiave per spingere entrambi a dare il loro meglio in ogni occasione. E in attesa delle formazioni ufficiali di Viktoria Plzen-Inter, Inzaghi potrebbe averlo capito.