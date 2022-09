Dzeko-Correa dal 1′ in Viktoria Plzen-Inter: azzardo o rischio calcolato?

Edin Dzeko e Joaquin Correa potrebbero partire titolari in Viktoria Plzen-Inter. La scelta di Inzaghi di lasciar fuori Lautaro Martinez è un azzardo o un rischio calcolato?

SCELTA – Nelle ultime ore prende sempre più piede l’ipotesi di vedere Dzeko e Correa come coppia d’attacco titolare in Viktoria Plzen-Inter. La scelta di Inzaghi, che potrebbe rinunciare a Lautaro Martinez in una delle sfide più importanti di questo avvio di stagione, fa certamente discutere: si tratta di un azzardo o di un rischio calcolato?

RISCHIO – In una stagione così compressa, con l’Inter “costretta” a giocare ogni tre giorni fino a novembre, il turnover più che una possibilità diventa una necessità. Inzaghi dovrà essere bravo a dosare le forze dei calciatori più importanti, senza però frenare le possibilità della squadra in campionato ed in Champions League. La scelta di impiegare Dzeko e Correa dal 1′ può avere certamente un senso: i due hanno dimostrato di poter coesistere al meglio in campo, come dimostrato nei minuti giocati insieme in questo inizio di campionato. Inoltre, il Viktoria Plzen, pur da non sottovalutare, è una squadra che qualitativamente è inferiore, almeno sulla carta, ai nerazzurri. Senza contare che, in caso di necessità, Lautaro Martinez può subentrare dalla panchina e dare il suo contributo. Il campo dirà se Inzaghi sarà stato lungimirante.