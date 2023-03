Paventi: «Lukaku e Brozovic in grande crescita, Dzeko acciaccato»

Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, ha parlato delle ottime prestazioni offerte in nazionale da Brozovic e Lukaku. Infine ha riportato le ultime novità su Edin Dzeko tornato acciaccato dalle partite con la Bosnia.

NOTIZIE BUONE E CATTIVE − Andrea Paventi, ha riportato le ultime novità da Appiano Gentile in vista della ripresa del campionato. Il giornalista in particolare si è soffermato sulla crescita fatta vedere in nazionale da Brozovic e Lukaku. Infine ha anche riportato alcuni aggiornamenti su Edin Dzeko, tornato acciaccato dall’avventura in nazionale. Le sue parole: «L’Inter ha recuperato Brozovic nelle ultime settimane. Anche lui sta recuperando la migliore condizione. Ha ritrovato Lukaku anche in nazionale, però si riporta un Edin Dzeko con un pochino di mal di schiena e vediamo come lo supererà nei prossimi giorni».