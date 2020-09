Paventi: “Kanté in testa ai pensieri di Conte per l’Inter. Lui e Vidal…”

Andrea Paventi

Kanté è il giocatore che Conte vorrebbe, dopo Kolarov e Vidal, per completare la rosa dell’Inter. Andrea Paventi, in collegamento dal centro di Milano per “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha dato poche possibilità (al momento) per prendere il centrocampista francese del Chelsea. Ma con possibili sviluppi.

IL MERCATO PROSEGUE – Andrea Paventi ricorda come l’Inter non sia affatto ferma: «Sta completando delle operazioni. Quella di Aleksandar Kolarov si è conclusa oggi con la firma del contratto, quella di Arturo Vidal nei prossimi giorni. Poi un po’ di liquidità manca, non solo all’Inter, e credo che la società abbia bisogno di incamerare per fare altre operazioni. N’Golo Kanté? In questo momento è difficilissimo che possa arrivare, senza cessioni di un paio di elementi importanti. Però è un giocatore che è in cima alla lista dei pensieri di Antonio Conte: credo che sia, assieme a Vidal, quel giocatore che possa cambiare il volto del centrocampo dell’Inter».