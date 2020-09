Nainggolan non più esubero dell’Inter (per ora): volontà chiara – Sky

Radja Nainggolan Cagliari

Nainggolan oggi è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo oltre un anno (vedi articolo), essendo di nuovo dell’Inter da una settimana. Gianluca Di Marzio, sempre da “Calciomercato – L’Originale”, ha rapidamente spiegato come può finire la questione col belga.

COME SI RISOLVE? – Radja Nainggolan è tornato all’Inter dal prestito al Cagliari, che vorrebbe trattenerlo. Per Gianluca Di Marzio, però, la situazione è cambiata: «Certi atteggiamenti, almeno l’anno scorso, erano stati vietati. Può rimanere? Sì. Certamente, rispetto all’anno scorso, non è in esubero ma fa parte della rosa. Chi lo vuole non deve prenderlo in prestito, ma acquistarlo: questa è la posizione dell’Inter su Nainggolan, in questo momento, e mi sembra giustamente».