Vidal all’Inter, grosso sforzo del giocatore. Domani il giorno? – SM

Arturo Vidal

Vidal all’Inter non dovrebbe essere in discussione: si attende soltanto il giorno giusto per l’annuncio ufficiale, e per Claudio Raimondi potrebbe essere domani. Il giornalista Mediaset, nel post partita di UEFA Nations League su Italia 1, dopo aver parlato di Kanté (vedi articolo) si è soffermato sul cileno.

ULTIME ORE – Claudio Raimondi vede Arturo Vidal in arrivo all’Inter: «Credo domani, da quello che sappiamo è il giorno. Oggi si è liberato, peraltro ha fatto un grosso sforzo economico: ha rinunciato a tutto l’ultimo anno di contratto col Barcellona. Ne avrà però due e opzione sul terzo a sei milioni di euro. Domani ore caldissime, è atteso in giornata e si ricongiungerà con Antonio Conte. Probabilmente non sosterrà il primo allenamento, ma potrà essere un giocatore dell’Inter».