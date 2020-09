VIDEO – Kolarov, uno specialista mancino per l’Inter: ecco tutti i gol con la Roma

Kolarov da oggi è un nuovo calciatore dell’Inter e, appena scenderà in campo, dovrà dimostrare di avere ancora il piede caldo. Soprattutto su punizione, vero limite nerazzurro da troppo tempo. Ecco tutti i gol segnati con la maglia della Roma negli ultimi tre anni

SPECIALISTA MANCINO – Sono tanti 19 gol in tre anni per un difensore. Ancora di più se si tratta di un over 30, tornato nella Capitale d’Italia dopo sette anni in Premier League. I numeri di Aleksandar Kolarov in maglia giallorossa hanno stupito tutti. E anche per questo motivo l’Inter ha deciso di puntarci, nonostante l’età. Sperando faccia come il suo esempio massimo (vedi editoriale). L’esperienza di Kolarov a Roma, dopo le polemiche iniziali causate dal triennio alla Lazio, ha fatto contenti tutti. E questi gol, in particolare i capolavori su punizione, fanno capire perché. Sperando di vederne presto in maglia Inter. Di seguito il video di tutti i gol di Kolarov nell’ultimo triennio giallorosso.

