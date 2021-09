Paventi: «Inzaghi si aspetta gara complicata ma conferme dai giocatori»

Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, ha fatto il punto sulla partita di domani contro la Fiorentina e di come Inzaghi si aspetta tanto dai suoi giocatori

ASPETTATIVE − Questo il punto di Paventi: «Simone Inzaghi si aspetta una gara molto complicata, quindi i tre punti varrebbero tantissimo. Joaquin Correa sarà out, ci sono Edin Dzeko con Lautaro Martinez in attacco. Si aspetterà tanto da Denzel Dumfries che deve dare continuità dopo il Bologna. Poi c’è una squadra che si deve confermare con Ivan Perisic e Hakan Calhanoglu che sono due titolari della rosa. La difesa dovrà ribadire la sua sicurezza davanti Samir Handanovic. Contro la Fiorentina sarà una gara importante e molto complicata in cui l’Inter però dovrà fare bene».