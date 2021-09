FOTO – Inter in viaggio verso Firenze: nerazzurri in treno

Domani alle 20.45 l’Inter di Simone Inzaghi affronterà la Fiorentina. I campioni d’Italia – dopo il successo di sabato contro il Bologna – si apprestano quindi a sfidare i viola nella quinta giornata della Serie A 2021/2022

TRENO – Dopo la partenza alle 17.45 l’Inter di Simone Inzaghi è in viaggio verso Firenze (scopri i convocati). Domani i nerazzurri affronteranno infatti i padroni di casa della Fiorentina guidati da Vincenzo Italiano. Viaggio in treno per i campioni d’Italia. Ecco le immagini pubblicate sull’account Twitter del club.