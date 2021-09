Matthaus: «Barella uno dei migliori in Italia. La 10? Toro fa la differenza»

Lothar Matthaus, intervenuto ai Facchetti Awards per Sky Sport 24, ha parlato della vittoria dell’Italia all’Europeo, nonché di Barella e Lautaro Martinez dell’Inter

TRIONFO − Matthaus ha fatto i complimenti alla Nazionale azzurra per la vittoria dell’Europeo: «Conferme per calcio in Italia, loro hanno vinto Mondiale 2006 in Germania come noi sedici anni prima in Italia. Loro hanno giocato bene e sin dall’inizio erano pronti per vincere l’Europeo».

BARELLA − L’ex leggenda Inter ha poi commentato le prestazioni del centrocampista sardo: «Nicolò Barella è buon giocatore, gioca con qualità e dinamicità. Giocatore importante per l’Inter e l’Italia, è uno dei più grandi giocatori in Italia».

NUMERO 10 − Matthaus sul Toro: «Altri grandi giocatori hanno giocato con il numero 10, Lautaro Martinez è un grande attaccante che fa la differenza».