Paventi: «Inter per un rush finale straordinario. Inzaghi come Mourinho»

Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, si è espresso sul finale di stagione per l’Inter e Inzaghi. Il sogno Triplete bis è ancora raggiungibile

SOGNO TRIPLETE BIS − L’Inter rimane in lotta per vincere sia lo Scudetto che la Coppa Italia. Paventi sulla stagione di Inzaghi: «Veramente questo rush finale con le ultime quattro partite è molto importante, può dare un risvolto straordinario alla stagione dell’Inter. Già Così è una stagione importante con la vittoria della sola Supercoppa Italiana ma se dovesse vincere anche Coppa Italia e Scudetto sarebbe un successo incredibile. Simone Inzaghi eguaglierebbe José Mourinho che nel 2010 aveva vinto tre trofei ma con una squadra ovviamente diversa. L’Inter deve vincerle però tutte compresa la finale di Coppa Italia».