Pancaro: «Scudetto? Sembrava verso l’Inter, ora il Milan ha un vantaggio»

Giuseppe Pancaro ha parlato della lotta Scudetto con la battaglia testa a testa tra Inter e Milan. Rossoneri avvantaggiati ma campionato ancora aperto

SCUDETTO − Le parole di Pancaro sul duello Inter-Milan: «È indubbio che in questo momento il Milan abbia un piccolo vantaggio. Cioè quello, su tre partite, di doverne vincere una e potersi permettere di pareggiarne un’altra. Questo è un vantaggio sicuramente. Però secondo me questo campionato ci ha insegnato che non bisogna dare niente per scontato. Deve stare attento a possibili trappole, perché quest’anno ci sono state tantissime volte dei capovolgimenti di pronostico. Un periodo sembrava che l’Inter l’avesse già vinto, poi il Milan, poi di nuovo l’Inter e adesso il Milan. Quindi i rossoneri hanno un piccolo vantaggio sicuramente, però è da giocare».

Fonte: Serie A news.com