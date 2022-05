Biasin: «Inter e Milan da 3 su 3. 5 maggio? Si spera sul Cholito Simeone»

In collegamento su Tutti Convocati, Fabrizio Biasin ha parlato della lotta Scudetto con Inter e Milan coinvolte. Il tifoso e giornalista nerazzurro ha citato Simeone e il 5 maggio

5 MAGGIO − Biasin si affida anche al Cholito Simeone in vista della lotta Scudetto: «Scudetto? Le speranze sono ovviamente ridotte. Sia Inter che Milan possono fare tre su tre in queste ultime giornate. Oggi, 5 maggio è un giorno non caro agli interisti con il Cholo Simeone che nel 2022 a Roma decise di non essere più interista ma il Cholito può dargli una soddisfazione domenica. Da interista, bisogna aggrapparsi a tutto».