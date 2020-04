Paventi: “Inter in attesa, obiettivo ritrovare Eriksen e Lautaro Martinez”

L’Inter, come tutte le altre squadre di Serie A, attende di poter ricominciare le attività al momento sospese. I nerazzurri puntano a riprendere continuando con l’inserimento di Christian Eriksen e ritrovando Lautaro Martinez, un po’ spento nelle ultime occasioni prima dello stop. Il punto di Andrea Paventi per Sky Sport

OBIETTIVO RITROVARE DUE CAMPIONI – Secondo Paventi l’Inter, alla ripresa, avrà modo per recuperare a pieno Eriksen e Lautaro Martinez, alle prese con problemi di ambientamento il primo e con un periodo di scarsa forma il secondo: «C’è un percorso di attesa e curiosità per capire al meglio le condizioni dei calciatori dopo questi mesi di stop, ma sono stati anche mesi importanti per Conte per scoprire le caratteristiche di giocatori come Eriksen, che è la prospettiva di oggi ma anche il grande giocatore dell’Inter del domani. Ha fatto fatica a inserirsi e quando stava terminando il rodaggio è successo tutto quello che è successo. Un altro da recuperare è Lautaro Martinez, dopo la gara e l’espulsione contro il Cagliari non è più stato lo stesso, inoltre ci sono tutte le voci di mercato. Si deve ritrovare anche la costanza di Lukaku, che ha inciso tanto ma dovrà ritrovare gol e continuità. L’Inter dovrà ritrovare la continuità avuta fino agli stop contro Lazio e Juventus per mantenere la sua posizione e magari regalarsi qualcosa di più grande visto che giocherà ancora su tre competizioni».