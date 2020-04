Cappa: “Lautaro Martinez, attaccante potente. Futuro? Il calcio italiano…”

Condividi questo articolo

Angel Cappa, allenatore argentino e assistente di Jorge Valdano, intervistato dal quotidiano spagnolo Marca ha parlato di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter finito nel mirino del Barcellona

FUTURO – Angel Cappa, allenatore argentino, parla di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter e del suo futuro: «La sua famiglia viene dal quartiere in cui sono nato, anche se ha giocato in un’altra squadra a Bahía Blanca, Liniers, un club che si è sempre preso cura del settore giovanile. È un attaccante potente, bravo sia di testa che con entrambi i piedi. Ha un’incredibile volontà, non smette mai. Ha una tecnica accettabile, ma, attenzione, è un ragazzo che si sta ancora allenando e per questo motivo deve ancora capire come occupare gli spazi giusti per liberarsi dalla marcatura. Futuro? Il calcio italiano contribuisce poco alla sua crescita. È un giocatore che ha tutte le caratteristiche, oltre ad essere un goleador, per diventare un ottimo giocatore. Ha solo bisogno di una guida che lo faccia maturare».

Fonte: Marca