Pastorello: «Acerbi, avesse 25 anni varrebbe 50 milioni. Riscatto? Lotito…»

Pastorello ha spiegato la situazione legata a Francesco Acerbi, difensore dell’Inter in prestito dalla Lazio. Qualche problematica relativa al diritto di riscatto. Lotito da convincere

BUON SENSO − Federico Pastorello spiega la situazione Acerbi: «C’è un diritto di riscatto che è stato fissato fondamentalmente senza essere trattato e lì abbiamo avuto un po’ di discussioni con il presidente Lotito. Nel senso che a mio modo di vedere sarebbe stato meglio mettere un diritto di riscatto più consono, non ovviamente al valore del giocatore. Perché se oggi Acerbi avesse 25 anni varrebbe 50 milioni. Ma essendo alla soglia dei 35 anni, è difficile pensare che l’Inter, anche per la situazione che sta vivendo, possa investire 4 milioni per riscattarlo. Ma spero che il buon senso come sempre poi ne avrà la meglio. Sarri sta facendo molto bene, Romagnoli uguale, le caratteristiche di Acerbi si sposano meno bene con il gioco di Sarri e inoltre lo stesso giocatore si sta trovando benissimo all’Inter. Con tutte queste premesse, credo che alla fine dell’anno bisognerà soltanto sedersi a tavolo e provare a trovare una quadra». Così a Tmw News.