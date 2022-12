Zanetti: «Mihajlovic generoso e faceva sempre gruppo! L’uomo rimarrà»

Zanetti è intervenuto ai microfoni di Sportitalia dove ha ricordato il suo ex compagno all’Inter, Sinisa Mihajlovic. Il vice presidente nerazzurro, dal Qatar, ci tiene a mandare un grande abbraccio alla famiglia. Di seguito le sue dichiarazioni

STRAORDINARIO – Javier Zanetti tesse le lodi umane di Sinisa Mihajlovic, morto prematuramente all’età di 53 anni a causa di una leucemia. Questo il ricordo del vice presidente dell’Inter: «Un grandissimo ricordo, un grande uomo, compagno e amico. Ci mancherà tanto perché era una persona straordinaria. Non ho parole, quando abbiamo avuto la notizia prima di giocare eravamo tutti molti tristi perché ci tenevamo affinché stesse bene. Ci lascia ma rimarrà dentro di noi. Quando giocavamo contro ci sentivamo, ci siamo messaggiati ma ricevere queste notizie è brutto, abbiamo condiviso bei momenti. Purtroppo in questo momento ci lascia ma il grande uomo rimarrà. Una grande personalità, un grande compagno, generoso e che faceva gruppo sempre. Per questo ho ricordi davvero belli. Molto attaccato alla sua famiglia, erano sempre insieme per questo qui da lontano mi dispiace non essere in Italia. Mando un grande abbraccio alla famiglia».