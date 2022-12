FOTO – Cambiasso piange Mihajlovic: «Un guerriero dentro e fuori! Un esempio»

Esteban Cambiasso, ex compagno di Sinisa Mihajlovic all’Inter, ha ricordato l’amico scomparso oggi all’età di 53 anni attraverso un post pubblicato sui social.

IL RICORDO – Cambiasso piange la scomparsa dell’amico ed ex compagno all’Inter, Sinisa Mihajlovic: «Un GUERRIERO dentro e fuori il campo, esempio per tutti noi. Un forte abbraccio a tutta la tua famiglia. Riposa in pace Sinisa». L’ex centrocampista nerazzurro ha pubblicato una foto su Instagram che ritrae lui e il compagno di squadra insieme all’Inter.

Fonte: Pagina Instagram [Cambiasso]