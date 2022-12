Marchegiani: «Mondiale elemento di disturbo non per Napoli! Con l’Inter…»

Marchegiani ritiene il Mondiale in Qatar un elemento di disturbo per diverse squadre in termini di preparazione e prosieguo della stagione. Per Il Napoli meno. Poi si concentra sullo scontro anche con l’Inter

ELEMENTO DI DISTURBO − Luca Marchegiani ritiene la sosta un vantaggio per il Napoli e meno per le altre rivali, quali Inter, Juventus e Milan. Le sue parole: «Se consideriamo il Mondiale come un elemento di disturbo nell’organizzazione di una stagione, il Napoli è quella che ha avuto meno disturbo di tutti perché i giocatori gli sono ritornati praticamente dopo tre partite. Se c’è un’incognita può esser quella di aver vissuto due mesi da favorita quando invece la stagione è ancora quasi tutta da giocare. Il Napoli non può gestire perché ha subito degli scontri diretti nelle prime giornate». L’ex giocatore ha parlato sul canale Twitch di Fabio Caressa.