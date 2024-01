Pardo: «Scudetto? Inter impressionante ma la Juventus…»

La Juventus, forte di una gara in più, ha scavalcato l’Inter in classifica. Pierluigi Pardo, intervenuto su Radio 24 nel corso di Tutti Convocati, ha parlato della lotta scudetto

SCUDETTO – Queste le considerazioni di Pardo: «Sorpasso Juventus? I bianconeri avranno la possibilità di presentarsi davanti allo scontro diretto contro l’Inter. I nerazzurri visti nelle ultime partite, con Monza e Lazio, è impressionante. Ma la Juventus è in crescita. La narrazione di questo campionato sin dall’inizio ci dice che l’Inter è strafavorita, stante il flop del Napoli e l’intermittenze del Milan si pensava che potesse andare in fuga ma non è così: la Juventus sta facendo cose importanti, si è visto il passo in avanti. Sarà una partita fra due squadre che si giocano il campionato. Se non al 50 e 50 al 60 e 40. Ad ottobre non era così».