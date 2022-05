Pardo: «Non vedo Dybala all’Inter e vi dico perché. De Paul sì, talento!»

Pardo sulle frequenze di Tutti Convocati ha parlato della possibilità di vedere Paulo Dybala all’Inter. Poi anche un parere su Rodrigo De Paul.

DUE ARGENTINI – Pierluigi Pardo dice la sua riguardo l’accostamento di due argentini all’Inter: «Paulo Dybala all’Inter? Secondo me è più che no che si perché avrebbe poco senso a livello tattico, perché dovresti fare a meno di Lautaro Martinez che in questa squadra è più funzionale. Anche se Dybala resta comunque un giocatore di una qualità assoluta. Secondo me Dybala potrebbe essere utile alla Roma e al Milan. De Paul in nerazzurro? Lui è un giocatore che serve a tutte le squadre, è un tuttocampista e che ha colpi e talento per fare gol e assist. Quello sì che sarebbe un bel colpo».