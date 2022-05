Sabatini: «Inter-Dybala accordo verbale ma c’è concorrenza! Un sacrificio»

Sabatini dagli studi di Sportmediaset ha parlato nello specifico della situazione legata a Paulo Dybala, nelle ultime ore sempre più accostato all’Inter.

ACCORDO VERBALE – Sandro Sabatini su Sportmediaset parla del futuro dell’attaccante argentino, accostato all’Inter: «Il futuro di Paulo Dybala non è ancora deciso. C’è l’offerta verbale da parte del club nerazzurro, ma ci sono anche altre offerte, che lui però ritiene inferiore, come quella della Roma. L’Inter al termine del campionato dovrà tirare delle somme e fare delle valutazioni. L’eventuale arrivo di Dybala non è escluso che possa portare al sacrificio di un giocatore e il primo indiziato è Lautaro Martinez».