Biasin: «Dybala-Inter, Marotta non farà una cosa. Sensazioni su De Paul»

Biasin, in collegamento su Tutti Convocati, si è espresso sul mercato dell’Inter con il nome di Dybala sempre in primo piano. Citato anche il centrocampista dell’Atletico Madrid, Rodrigo De Paul

MERCATO − Biasin dà alcuni aggiornamenti: «Marotta mi ha dato la speranza di trattenere quasi tutti i grandi giocatori dell’Inter. Dybala? Non credo che ci sia tutta questa certezza. Per me, l’interesse di Marotta c’è ma nelle sue condizioni che sicuramente non sono in sintonia con quelle dell’entourage della Joya. Marotta non farà mai fuori Lautaro Martinez dentro Dybala e stop. Per uscire il Toro devono succedere così incredibili. De Paul? Un mezzo ragionamento secondo me con l’Atletico Madrid lo stanno facendo».