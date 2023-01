Pardo: «Inzaghi, normali critiche su scelta di Correa! In campionato…»

Pierluigi Pardo, intervenuto sulle frequenze di Radio 24 nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” ha parlato di Simone Inzaghi e delle scelte del tecnico dell’Inter

CRITICHE – Il commento di Pierluigi Pardo: «Inzaghi? Sbagliato l’approccio alla partita con l’Empoli e le scelte di formazioni contro i toscani. La scelta di Correa, quando tu lo rilanci, e ci può stare ma lui non risponde è normale che la scelta venga criticata. Inzaghi sta facendo bene ma perde qualche punto. Gioca bene le partite secche, nella quotidianità del campionato inciampa. Non so se sia una caratteristica dell’allenatore. Conte è più da campionato ad esempio, Ancelotti è più da coppa».